Суд заарештував трьох бійців "Вовків Да Вінчі"
05 мая 2026 | 08:10
Їх звинувачують у викраденні людини.
Суд у Дніпропетровській області обрав запобіжні заходи трьом бійцям батальйону "Вовки Да Вінчі" у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Їх підозрюють у стрілянині та викраденні людини.
Прокурор під час засідання наголошував на тяжкості злочину та зазначив, що потерпілого виявили у непритомному стані. За даними слідства, після побиття та викрадення чоловіка фігуранти намагалися переховуватися від правоохоронців у сусідньому населеному пункті, де і були затримані. Один із підозрюваних заявив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. За його версією, вони намагалися відвезти потерпілого до госпіталю. "По дорозі він почав стукати ногами, питав, куди ми його веземо. Ми стали, кажемо: давай завеземо в лікарню. Він каже: не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми його відпустили", – розповів боєць "Вовків Да Вінчі" у суді.
Панамский канал страдает из"за Ормузского пролива
05. 05. 2026 | 16:36
Почти безнадежно затянувшаяся блокада Ормузского пролива и сокращение нефтяных поставок из зоны Персидского залива вызвали немалую толкучку в Панамском канале, куда устремились многие танкеры из техасских портов с нефтью из США для Японии, Южной Кореи, других стран Восточной Азии.
Жюри Венецианской биеннале подало в отставку на фоне разногласий из-за участия России.
Трагедія на Рівненщині: пенсіонер позбавив життя п'ятьох людей.
В Україні змінюються правила стягнення боргів. Усі реєстри боржників банків, бази МВС, нотаріусів тощо будуть об'єднані. Якщо людина потрапить до списку боржників, система в автоматичному режимі відразу заблокує їй доступ до банківських рахунків, не дозволить продати житло або переоформити машину.
