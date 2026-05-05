ТЕМА

Суд заарештував трьох бійців "Вовків Да Вінчі"

05 мая 2026 | 08:10

Їх звинувачують у викраденні людини.


Суд у Дніпропетровській області обрав запобіжні заходи трьом бійцям батальйону "Вовки Да Вінчі" у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Їх підозрюють у стрілянині та викраденні людини.

Прокурор під час засідання наголошував на тяжкості злочину та зазначив, що потерпілого виявили у непритомному стані. За даними слідства, після побиття та викрадення чоловіка фігуранти намагалися переховуватися від правоохоронців у сусідньому населеному пункті, де і були затримані. Один із підозрюваних заявив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. За його версією, вони намагалися відвезти потерпілого до госпіталю. "По дорозі він почав стукати ногами, питав, куди ми його веземо. Ми стали, кажемо: давай завеземо в лікарню. Він каже: не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми його відпустили", – розповів боєць "Вовків Да Вінчі" у суді.

  • За даними слідства, інцидент стався 1 травня близько 23:40 біля магазину в місті Шахтарське Синельниківського району.
  • Поліція встановила, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину, де вступили в конфлікт із 20-річним чоловіком. Сварка переросла в бійку, в ході якої потерпілого побили до втрати свідомості.
  • Після того, як потерпілий знепритомнів, нападники заштовхали його в машину. Перед тим, як поїхати з місця події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину, через що сталося загоряння. Невдовзі у соцмережах з'явилося відео інциденту, а правоохоронці підтвердили причетність до події військовослужбовців батальйону "Вовки Да Вінчі". Потерпілого пізніше госпіталізували до медичного закладу.


