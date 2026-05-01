В Венеції у росіян теж пішло не по плану

Старший сын бывшего американского посла в Великобритании военный летчик Джозеф Патрик Кеннеди погиб 12 августа 1944 г., возвращаясь с боевого задания в небе над Англией. Второй сын в семье и президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит при невыясненных до сих пор обстоятельствах 22 ноября 1963 г. в Далласе. Третий брат, сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди пал от руки палестинца Сирхана Сирхана 6 июня 1968 г. в Лос-Анжелесе. Последний, четвертый сын в многодетной семье американского посла Кеннеди, сенатор Эдвард Мур Кеннеди счастливо избежал трагической участи своих братьев и скончался ночью 26 августа в возрасте 77 лет.