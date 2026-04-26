На Рівненщині пенсіонер зарубав п'ятьох людей

26 апреля 2026 | 14:53

Трагедія на Рівненщині: пенсіонер позбавив життя п'ятьох людей.


У школі, де перебували внутрішньо переміщені особи, стався конфлікт між 72-річним чоловіком та іншими мешканцями, який переріс у бійку. Під час інциденту чоловік наніс удари молотком та сокирою п'ятьом людям. Жертви, серед яких 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років з Донеччини, а також 56-річна жінка з Кіровоградської області, померли на місці від отриманих травм.

