Мураками наваял новый роман
23 апреля 2026 | 10:42
Харуки Мураками завершил новый роман, он поступит в продажу 3 июля. Об этом сообщило издательство «Синтёся», где в последнее время публикуется прозаик.
Название романа - «История Кахо», он рассказывает о 26-летней писательнице, которая занимается книгами в картинках. Предыдущий роман Мураками «Город и его ненадежные стены» вышел в 2023 году. Харуки Мураками, пожалуй, самый известный в мире современный японский писатель, его произведения переведены более чем на 40 языков. В России весьма популярны его его романы "Охота на овец", "Норвежский лес", «Кафка на пляже», "Хроники заводной птицы", "1Q84". Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе и регулярно пролетает. По слухам, его считают слишком известным и слишком попсовым для этой награды.
[21.04.2026]
[20.04.2026]
[20.04.2026]
[20.04.2026]
[20.04.2026]
Нравы на россии так себе...
Браковані міни у військо були свідомою диверсією
22. 04. 2026 | 12:57
Керівництво Павлоградського заводу умисно (!) постачало браковані міни для Сил оборони України, - начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець для Цензор.НЕТ.
У Києві новий неадекват за кермом стріляв у перехожого
22. 04. 2026 | 12:14
У Дарницькому районі Києва водій автомобіля кілька разів вистрелив у бік пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці; стрільця затримали.
Небо над Німеччиною стане чистішим
22. 04. 2026 | 08:12
Німецька Lufthansa скасовує 20 000 рейсів задля економії палива через стрімке зростання цін, — Financial Times
