Мураками наваял новый роман

23 апреля 2026 | 10:42

Харуки Мураками завершил новый роман, он поступит в продажу 3 июля. Об этом сообщило издательство «Синтёся», где в последнее время публикуется прозаик.

Название романа - «История Кахо», он рассказывает о 26-летней писательнице, которая занимается книгами в картинках. Предыдущий роман Мураками «Город и его ненадежные стены» вышел в 2023 году. Харуки Мураками, пожалуй, самый известный в мире современный японский писатель, его произведения переведены более чем на 40 языков. В России весьма популярны его его романы "Охота на овец", "Норвежский лес", «Кафка на пляже», "Хроники заводной птицы", "1Q84". Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе и регулярно пролетает. По слухам, его считают слишком известным и слишком попсовым для этой награды.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :