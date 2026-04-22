Браковані міни у військо були свідомою диверсією

22 апреля 2026 | 12:57

Керівництво Павлоградського заводу умисно (!) постачало браковані міни для Сил оборони України, - начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець для Цензор.НЕТ.

💬 «Обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП НВО Павлоградський хімічний завод та його заступника скеровано до суду для розгляду.

Під час розслідування кримінального провадження за фактом протидії законній діяльності ЗСУ встановлено, що вони умисно здійснили поставку понад 233 тисяч непридатних до використання мін.

Зокрема, 82-мм мінометних пострілів у кількості 100 тисяч та 120-мм мінометних пострілів у кількості майже 133 тисяч».

ℹ️ Проблема з мінами отримала розголос з ініціативи журналістів (https://t.me/Tsaplienko/64757) ще у 2024-му році, в 2025-му році було відкрито кримінальне провадження.