Стрельба в Киева случилась от того, за что стрелок уже попадал под суд

19 апреля 2026 | 18:24

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что стрельба в Киеве началась с бытовой ссоры между соседями.


По его словам, сначала злоумышленник открыл огонь из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, взял карабин и поджег квартиру.

Полицейские выехали на вызов по поводу конфликта, однако уже по дороге получили информацию о вооруженном мужчине. Прибывшие на место патрульные услышали выстрелы, оставили служебный автомобиль и направились к подъезду.

У дома они обнаружили раненых гражданских — в частности, ребенка с травмой головы, женщину и мужчину. Одна из полицейских пыталась оказать помощь, однако в этот момент раздались выстрелы, после чего правоохранители отступили к служебному авто. Этот эпизод зафиксировали камеры и видео впоследствии распространилось в сети.

Как отметил Выговский, в такой ситуации патрульные должны были применить оружие или произвести упреждающий выстрел, однако этого не произошло.

В свою очередь бывший руководитель патрульной полиции Евгений Жуков, который после инцидента подал в отставку, заявил, что действия патрульных были непрофессиональными и поставили под угрозу жизнь пострадавших. Он охарактеризовал этот случай как «очень позорный».

В настоящее время двое полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. По имеющейся информации, один из них работает в полиции с 2024 года, другой с 2015-го.



