В Австралии судят девочку-криминального маньяка
14 апреля 2026 | 08:44
Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, сообщает портал ABC News.
В одном из эпизодов она за рулем угнанной машины сбила мужчину и выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес пешеходов. В телефоне несовершеннолетней обнаружили запросы "какой срок дают за наезд на человека" и "где живут евреи". Полицейские отмечают, что она "питается" известностью и следит за тем, сколько лайков в соцсетях собирает информация о ее преступлениях. Когда девочку сопровождали в зал суда, она смеялась, а в ходе всего судебного заседания улыбалась. По подсчетам прокурора, в течение 74 дней в среднем она совершала 1,45 преступления в сутки.
