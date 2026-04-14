В Австралии судят девочку-криминального маньяка

14 апреля 2026 | 08:44

Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, сообщает портал ABC News.

В одном из эпизодов она за рулем угнанной машины сбила мужчину и выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес пешеходов. В телефоне несовершеннолетней обнаружили запросы "какой срок дают за наезд на человека" и "где живут евреи". Полицейские отмечают, что она "питается" известностью и следит за тем, сколько лайков в соцсетях собирает информация о ее преступлениях. Когда девочку сопровождали в зал суда, она смеялась, а в ходе всего судебного заседания улыбалась. По подсчетам прокурора, в течение 74 дней в среднем она совершала 1,45 преступления в сутки.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :