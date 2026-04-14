ТЕМА

В Австралии судят девочку-криминального маньяка

14 апреля 2026 | 08:44

Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, сообщает портал ABC News.


В одном из эпизодов она за рулем угнанной машины сбила мужчину и выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес пешеходов. В телефоне несовершеннолетней обнаружили запросы "какой срок дают за наезд на человека" и "где живут евреи". Полицейские отмечают, что она "питается" известностью и следит за тем, сколько лайков в соцсетях собирает информация о ее преступлениях. Когда девочку сопровождали в зал суда, она смеялась, а в ходе всего судебного заседания улыбалась. По подсчетам прокурора, в течение 74 дней в среднем она совершала 1,45 преступления в сутки.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Марокко. Касба Айт-Бен-Хадду (XV в.) в 1987 г. занесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 км от Уарзазата. Здесь снимались некоторые сцены фильмов "Гладиатор", "Последнее искушение Христа". В этом укрепленном поселении до сих пор живут несколько семей.