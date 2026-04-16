Крадіжки на страховках в УЗД
16 апреля 2026 | 12:50
купуючі білет кожен пасажир робить платіж на обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків сума невелика і зазвичай складає 0,12-0,17% від вартості квитка, але враховуючі що пасажирські перевезення це ≈24 млрд грн на рік, то сума страхових зборів складає 35-40 млн грн на рік.
протягом року застраховано 112 754 353 особи, кількість страхових випадків – 96, що становить 0,00000085 % кількості застрахованих. це сверхмаржинальний вид страхування. Хто ж дерибанить цей прибуток? Укрзалізниця віддала це на откуп страховій компанії «Інтер-поліс». Бенефіціари: регіонал Єдін, Черняк (від Добкіна) і Укрзалізниця (в особі Перцовського) Конкурс на страховика проводили кулуарно (без Прозорро). Конкурент подав скаргу, на яку АМКУ майже не відреагував: виніс зауваження В 2026 році Держава вперше компенсує 16 млрд грн на пасажирські перевезення Можливо це спонукає НАБУ звернути увагу на страхову аферу Перцовського і ко. Красти в Держави і красти в пасажирів– різні речі.
