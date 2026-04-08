Трамп передумав знищувати Іран

08 апреля 2026 | 02:50

Іран повідомив, що США погодилися на його вимоги

Гарантії ненападу. ▫️ Контроль Збройних Сил Ірану над Ормузькою протокою. ▫️ Дозвіл на збагачення урану для електростанцій ▫️ Скасування санкцій. ▫️ Припинення дії резолюцій РБ ООН і Ради керівників МАГАТЕ. ▫️ Виплата компенсацій. ▫️ Виведення американських військ. ▫️ Припинення бойових дій, в тому числі проти «Хезболли» в Лівані. США не коментують. А, тим часом, переговори між Іраном та США призначені на 10 квітня в Ісламабаді.



