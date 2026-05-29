Родинні зв'язки між НАБУ й ВАКС

29 мая 2026 | 10:33 , ТГК Bond News

ЦПК Шабуніна повідомив, що ВАКС визначив запобіжний захід екс-судді Верховного суду Олександру Прокопенко у вигляді застави розміром 900 тисяч грн. За хабар в $50 тис, який олігарх Жеваго в 2023 заплатив суддям, щоб відбити захоплення Полтавського ГЗК рейдерами (справа голови ВС Князєва на $4 млн).

Перед підозрою суддя переписав своє нерухоме майно на детектива НАБУ Богдана Прокопенка (син судді)



Чомусь ЦПК Шабуніна це не вказав)).



До речі до сих пір невідомо хто тоді атакував Жевагу. І чому проти нього спрацювало НАБУ,

і на чиєму боці був детектив НАБУ Прокопенко батько якого працював на Жеваго.



Ниточки тягнуться в Дніпро…



