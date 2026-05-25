Трамп дрдавив Іран? Нафта пішла через затоку

25 мая 2026 | 09:18

Танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іракською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки і прямують до Пакистану та Китаю після майже трьох місяців вимушеного простою.

Джерело: Reuters із посиланням на дані компаній з відстеження руху суден LSEG та Kpler Деталі: Американо-ізраїльська війна проти Ірану, що розпочалася 28 лютого, обмежила судноплавство через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та СПГ. Танкер для перевезення СПГ Fuwairit під прапором Багамських Островів перетнув Ормузьку протоку в понеділок. Судно завантажили в катарському порту Рас-Лаффан наприкінці березня, його розвантаження очікується в Пакистані 26 травня. Інший газовоз, Al Rayyan, також успішно вийшов із протоки і прямує до Китаю, де має пришвартуватися наприкінці червня. Нафтовий супертанкер Eagle Verona вийшов із протоки в суботу і має прибути до порту Нінбо на сході Китаю 12 червня. Судно під прапором Сінгапуру зафрахтоване компанією Unipec – торговельним підрозділом найбільшої в Азії нафтопереробної компанії Sinopec. Танкер завантажив близько 2 мільйонів барелів іракської сирої нафти сорту Basrah ще 26 лютого. Танкер Eagle Verona був серед семи суден, для яких Малайзія запитувала в Ірану дозвіл на транзит. Відтоді п'ять із цих суден покинули водний шлях, тоді як ще два залишаються в Перській затоці. Минулого тижня три великотоннажні нафтові танкери (VLCC) також покинли Перську затоку і вирушили до Китаю та Південної Кореї із 6 мільйонами барелів сирої нафти. До початку війни судноплавний трафік через протоку становив у середньому від 125 до 140 проходжень суден на день. Наразі близько 20 тисяч моряків залишаються заблокованими в Перській затоці на борту сотень суден.



