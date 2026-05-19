Американські чтуденти не раді ШІ 19 мая 2026 | 14:32 распечатать [0] комментарии [0] Вони сприймають його за конкурента

Колишній CEO Google Ерік Шмідт зіткнувся з холодним прийомом під час промови на церемонії випуску в Університеті Аризони, коли розповідав про переваги штучного інтелекту. Випускники, які виходять на нестабільний ринок праці через впровадження ШІ, голосно освистували слова Шмідта про користь цієї технології. Про це пише Tom's Hardware. Ерік Шмідт, який протягом кількох десятиліть працював у Google та Alphabet як CEO, голова ради директорів і технічний радник, у своїй промові до кількох тисяч студентів Аризони говорив про вплив технологій на молодь і описував розвиток ШІ переважно в позитивному ключі. Однією з його головних тез було те, що кожен тепер може зібрати власну команду ШІ-агентів, які допоможуть виконати завдання, раніше непідвладні одній людині. Він також сказав, що саме студенти будуть "формувати штучний інтелект", навіть якщо їм "байдуже до науки... бо ШІ з часом торкнеться всіх сфер життя." Звернення Шмідта викликало негативну реакцію з боку студентів. У якийсь момент він навіть змушений був зупинитися, оскільки вигуки й освистування посилилися. Шмідт заявив, що чує реакцію аудиторії і розуміє, що багато хто відчуває страх перед ШІ. Він зазначив, що молоде покоління боїться, ніби "їхнє майбутнє вже написане", і назвав ці побоювання "раціональними". Проте Шмідт не відступив від своєї позиції заявивши, що ШІ "формуватиме світ", і саме від молоді залежатиме, у якому напрямку він розвиватиметься. Подібні звернення від інших спікерів не сприйняли й студенти інших університетів. Зокрема, в університет Центральної Флориди запросили віцепрезидентку великої компанії з розвитку нерухомості Глорію Колфілд, яка під час своєї промови назвала штучний інтелект "наступною промисловою революцією". У відповідь вона почула висміювання та невдоволення з боку випускників. Тим часом в Державному університеті Середнього Теннессі музичний менеджер Скотт Борчетта заявив, що штучний інтелект "вже зараз змінює процес виробництва контенту". Отримавши негативну реакцію залу він закликав аудиторію "змиритися з цим". Реакція студентів на всіх цих церемоніях показала, що значна частина випускників сприймає оптимістичні заяви про роль ШІ в сучасному житті, з недовірою та відкритим протестом. Особливо це пов'язано з тим, як штучний інтелект впливає робочі місця. Нещодавнє дослідження показало, що впровадження ШІ скоро змінить баланс ринку праці на користь досвідчених співробітників і призведе до звільнень молодших спеціалістів. Крім того, за останніми даними, безробіття в ІТ‑секторі США зростає через впровадження штучного інтелекту. Одним із прикладів стала компанія Snap, яка звільнила близько 1000 співробітників, замінивши їх ШІ.



також читайте Кубінський режим тріщить На очередном лайнере еще какая-то зараза Трансперенсі інтернешнл виклала листування між Єрмаком й ворожкою Гадалка Єрмака виявилася колегою Фіали й Тедера Єрмак будував «Династію» на піску з кладовища Єрмак отримав підозру