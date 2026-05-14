ТЕМА

Кубінський режим тріщить

14 мая 2026 | 17:21

На Кубі вичерпались запаси дизпалива та мазуту — на вулицях Гавани спалахнули протести.


Президент Куби Мігель Діас-Канель та міністр енергетики Вісенте де ла О Леві стверджують, що причиною кризи є чотиримісячна енергетична блокада острова Сполученими Штатами. У столиці Гавані деякі райони можуть бути без світла по 20—22 години на добу, АЗС порожні. Через це люди вийшли протестувати на вулиці міста, де вони палять барикади та вигукують: «Увімкніть світло». ▪️Наприкінці січня президент США Дональд Трамп пригрозив митами країнам, які постачають нафту Кубі. Він пояснив це співпрацею острова з ворожими для Вашингтону державами. Після указу Трампа ні Мексика, ні Венесуела не направляли нафту до Куби.

