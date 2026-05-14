Кубінський режим тріщить
14 мая 2026 | 17:21
На Кубі вичерпались запаси дизпалива та мазуту — на вулицях Гавани спалахнули протести.
Президент Куби Мігель Діас-Канель та міністр енергетики Вісенте де ла О Леві стверджують, що причиною кризи є чотиримісячна енергетична блокада острова Сполученими Штатами. У столиці Гавані деякі райони можуть бути без світла по 20—22 години на добу, АЗС порожні. Через це люди вийшли протестувати на вулиці міста, де вони палять барикади та вигукують: «Увімкніть світло». ▪️Наприкінці січня президент США Дональд Трамп пригрозив митами країнам, які постачають нафту Кубі. Він пояснив це співпрацею острова з ворожими для Вашингтону державами. Після указу Трампа ні Мексика, ні Венесуела не направляли нафту до Куби.
І чого всі докопалися до отого Єрмака з його ворожійкою? Є в українській політиці людина, яка послідовно просуває зв'язок нації з потойбічним світом, а ніхто про нього доброго слова не скаже!
Около 1700 человек изолировали на лайнере Ambition во Франции из-за скончавшегося пассажира. Как пишут местные СМИ, специалисты исключили вариант с хантавирусом – мужчина, вероятно, умер из-за гастроэнтерита.
Ворожка радила Єрмаку "встигнути виїхати за кордон" ...й виявилася правою.
В суді з'ясувалось що гадалка «Вероніка феншуй» з якою Єрмак погоджував призначення міністрів та генералів це Анікієвич Вероніка Федорівна.
