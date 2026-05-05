Панамский канал страдает из"за Ормузского пролива
05 мая 2026 | 16:36
Почти безнадежно затянувшаяся блокада Ормузского пролива и сокращение нефтяных поставок из зоны Персидского залива вызвали немалую толкучку в Панамском канале, куда устремились многие танкеры из техасских портов с нефтью из США для Японии, Южной Кореи, других стран Восточной Азии.
Через это же бутылочное горлышко пытаются прорваться суда и в противоположном направлении. Они везут автомобили и другие товары восточноазиатских стран, следующие в порты Евросоюза и американского восточного побережья. Раньше многие из этих судов двигались на рынки ЕС по Индийскому океану и Красному морю, однако такой маршрут сейчас многим не кажется безопасным – можно угодить под обстрел хуситов, союзников Тегерана. Через Панамский канал следуют и танкеры со сжиженным природным газом из Канады для Германии и других рынков ЕС. Администрация Панамского канала ранее рассчитывала, что по нему в нынешнем году будут проходить максимум 34 судна в день – так и было в январе. Однако после начала военных ударов США и Израиля по Ирану уже в марте средний уровень поначалу вырос до 37 бортов в сутки, а потом и вышел на отметку 40. Администрация канала предупреждает, что долго выдержать такую интенсивность будет крайне сложно. Суда, не имеющие заранее заказанного пропуска на проход, вынуждены вставать в очередь - ожидать надо в среднем дня три. Если спешишь – готовься раскошелиться. Право на проход без очереди продается на аукционах: говорят, что плата там уже доходила до 4 миллионов долларов за борт. Кстати, длина Панамского канала – всего 82 км, однако проход по нему из-за сложной системы понижающих и повышающих уровень воды шлюзов занимает более 8 часов.
