У Києві новий неадекват за кермом стріляв в перешожого

22 апреля 2026 | 12:14

У Дарницькому районі Києва водій автомобіля кілька разів вистрелив у бік пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці; стрільця затримали.

Дослівно правоохоронці: "Між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка".

Деталі: Подія сталася на вулиці Кам'янській. Внаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Стрільця затримали. Ним виявився місцевий мешканець. У чоловіка вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.