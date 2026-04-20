Мадяр не поспішає йти назустріч
20 апреля 2026 | 19:58
Переможець угорських виборів порівняв позицію Зеленського щодо «Дружби» з вимогливою поведінкою в гостях.
Україна готова відновити постачання нафти трубопроводом «Дружба» у понеділок — але лише за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму €90 млрд. 💬 «Це як якщо хтось прийшов на вечерю — його запросили, а потім він почав шантажувати: якщо не буде лечо або його не приготують на середньому вогні, то я зроблю те й те», — сказав Мадяр під час спілкування з пресою. Майбутній прем’єр Угорщини закликає відкрити транзит російського пального «Дружбою» вже зараз. 💬 «Ми не підемо на жодні поступки, і я б не радив — ще раз кажу, ми не знаємо одне одного — але я б не радив українському президентові йти цим шляхом».
[17.04.2026]
[17.04.2026]
[16.04.2026]
[14.04.2026]
[14.04.2026]
по теме
В Японии опять сильное землятрясение
20. 04. 2026 | 13:30
Застрелився одеський депутат
20. 04. 2026 | 13:23
Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради.Ййдеться про депутата фракції "Довіряй ділам" Олександра Іваницького.
«ROSAVA» .- все!
20. 04. 2026 | 08:47
Завод працював з 1972 року і був найбільшим виробником шин в Україні, постачаючи продукцію у понад 50 країн.
Стрельба в Киева случилась от того, за что стрелок уже попадал под суд
19. 04. 2026 | 18:24
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что стрельба в Киеве началась с бытовой ссоры между соседями.
