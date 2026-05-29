29 мая 2026 | 14:44

Медведев прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии немножко матом.

Всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему"



Главное:



🔹Надо разобраться, чей беспилотник, но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские страны – прямые участники войны с Россией.



🔹 Европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на Россию. В результате их действий происходят повреждения жилых домов, в которых гибнут мирные граждане.



За это, как и за теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани!





🔹 Граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.



Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!