Переможений Іран погрожує перерізати інтернет-кабелі світових гігантів

18 мая 2026 | 13:41

❗️Іран погрожує перерізати підводні кабелі всесвітньої мережі Інтернет, якщо за них не будуть платити, — CNN У Тегерані заявили, що Google, Microsoft, Meta і Amazon мають платити за використання кабелів зв'язку, які проходять через протоку. Іранські ЗМІ також натякнули на можливі перебої у роботі глобальної мережі Інтернет і фінансових мереж. За даними каналу, через Ормузьку протоку проходять найважливіші лінії зв'язку між Європою, Азією і країнами Перської затоки.



