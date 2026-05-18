ТЕМА

Переможений Іран погрожує перерізати інтернет-кабелі світових гігантів

18 мая 2026 | 13:41


❗️Іран погрожує перерізати підводні кабелі всесвітньої мережі Інтернет, якщо за них не будуть платити, — CNN У Тегерані заявили, що Google, Microsoft, Meta і Amazon мають платити за використання кабелів зв'язку, які проходять через протоку. Іранські ЗМІ також натякнули на можливі перебої у роботі глобальної мережі Інтернет і фінансових мереж. За даними каналу, через Ормузьку протоку проходять найважливіші лінії зв'язку між Європою, Азією і країнами Перської затоки.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Кэйт Мосс. photos by Sante D'Orazio