Замість спорткарів Мерседес переходить на випуск військової техніки

16 мая 2026 | 15:18

Світ котиться до масштабної війни, тому Mercedes-Benz переходить на виробництво оборонки – спорткари та «геліки» залишаються в минулому.

Як пише WSJ з посиланням на голову компанії Ола Каленіуса, виробництво повернеться на воєнні рейки, бо «Європі необхідно нарощувати оборонний потенціал»



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :