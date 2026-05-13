ТЕМА

Гадалка Єрмака виявилася колегою Фіали й Тедера

13 мая 2026 | 15:43 , ТГК Bond News

В суді з’ясувалось що гадалка «Вероніка феншуй» з якою Єрмак погоджував призначення міністрів та генералів це Анікієвич Вероніка Федорівна.


Ця Анікієвич є підписантом в ВАТ "ЗНВКІФ "ПАНОРАМА ІНВЕСТМЕНТС", яке входить в групу Аррікано яку контролювали Хіллар Тедер (Естонія) та Томаш Фіала (Чехія)

До групи входить п’ять ТЦ в Україні площею 147,3 тис. кв. м: «РайON» (м.Київ), «Проспект» (м.Київ), «Сонячна галерея» (м.Кривий гір), City Mall (м. Запоріжжя), частка 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ), Тедер є власником міноритарного пакету акцій (6%) російської торгівельної мережі гіпермаркетів ГК "О’Кей". Тедер під санкціями.
 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Белый дом. Барак Обама © The Official White House Photostream