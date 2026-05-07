Трамп и 4 самолета в КНР 07 мая 2026 | 13:11 распечатать [0] комментарии [0] Тяжелые черные внедорожники Chevrolet с американскими правительственными номерами замечены сейчас на автомобильных дорогах в Пекине – как сообщает гонконгская печать, это машины секретной службы США, обеспечивающей охрану президента Дональда Трампа. Как ожидается, 14 – 15 мая он совершит визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Бронированные Chevrolet помимо функций перевозки охраны и других сопровождающих лиц снабжены системами секретной связи, устройствами ночного видения, там же может находиться медицинский персонал. С 1 по 3 мая, по данным гонконгской газеты «Синдао жибао», в пекинском международном аэропорту приземлились по меньшей мере четыре тяжелых транспортных самолета ВВС США С-17. Они, как полагают, доставили автомобили для Трампа и сопровождающих его лиц, а также многочисленную технику и припасы. При этом официальный представитель МИД КНР в ответ на настойчивые вопросы иностранной прессы вновь не подтвердил вчера, что американский президент посетит Китай 14 и 15 мая, как об этом уже давно объявил Белый дом. Дипломат ограничился лишь заявлением о том, что «китайская и американская стороны находятся на связи». Впрочем, это соответствует традициями Пекина. Там всегда официально сообщают о сроках визитов важных иностранцев буквально накануне их приезда – на всякий случай, чтобы не потерять лицо в случае внезапной отмены прибытия высокопоставленных зарубежных гостей. В случае с Трампом такое может произойти запросто – он уже переносил сроки своей нынешней поездки в Китай. Такое в теории может приключится и сейчас, если хозяин Белого дома не сумеет уломать Тегеран на более-менее подходящее мирное соглашение и не сможет в результате приехать в Пекин в ореоле великого победителя. Впрочем, это маловероятно – Трампу очень нужен триумфальный визит в Китай с достижением громких торгово-экономических соглашений – как важный плюс накануне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс, где Республиканской партии пока явно ничего хорошего не светит.



Содержание 20-го пакета санкций ЕС