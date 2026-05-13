На очередном лайнере еще какая-то зараза

13 мая 2026 | 17:03

Около 1700 человек изолировали на лайнере Ambition во Франции из-за скончавшегося пассажира. Как пишут местные СМИ, специалисты исключили вариант с хантавирусом – мужчина, вероятно, умер из-за гастроэнтерита.

У некоторых пассажиров проблемы с пищеварением, врачи подозревают, что на борту мог распространиться норовирус.



Компания-оператор подтвердила, что на лайнере зафиксировали 50 случаев гастроэнтерита.



