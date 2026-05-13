ТЕМА

На очередном лайнере еще какая-то зараза

13 мая 2026 | 17:03

Около 1700 человек изолировали на лайнере Ambition во Франции из-за скончавшегося пассажира. Как пишут местные СМИ, специалисты исключили вариант с хантавирусом – мужчина, вероятно, умер из-за гастроэнтерита.


У некоторых пассажиров проблемы с пищеварением, врачи подозревают, что на борту мог распространиться норовирус.

Компания-оператор подтвердила, что на лайнере зафиксировали 50 случаев гастроэнтерита. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)