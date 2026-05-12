Єрмак будував «Династію» на піску з кладовища

12 мая 2026 | 11:02

Еліта не обмежується використанням ляльок Вуду.

НАБУ повідомило, що котеджне містечко «Династія» Єрмака-Міндіча-Чернишова-«Вови» будується на земельній ділянці 4 га, яке Козинська рада продала фірмі «Блум девелопмент», яку заснував Чернишов і ко. 22.06.2022 відкрито кримінальне провадження №12022111230000820. Суть: фізособи на самоскиді Мерседес AXOR за допомогою екскаватора JCB 3CX розрили піщаний пагорб на території кладовища в місті Українка з координатами 50.148308. 30.42085 Ці незаконно добуті 726 куб м могильного піску вони завозили на будмайданчик фірми «Блум девелопмент» з кадастровим номером №3223155400:04:006:0088.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :