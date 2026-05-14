В парламенті займуться пошуком бога

14 мая 2026 | 17:47

І чого всі докопалися до отого Єрмака з його ворожійкою? Є в українській політиці людина, яка послідовно просуває зв'язок нації з потойбічним світом, а ніхто про нього доброго слова не скаже!

Народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді міжфракційне депутатське об’єднання (МФО) «Пошук Царства Божого». ​Згідно з регламентом, такі об'єднання не мають прав фракцій чи груп, а створюються для спільної роботи депутатів над певними темами. Мазурашу, який представляє партію «Слуга народу», часто ініціює законопроєкти з релігійним або консервативним підтекстом. Основними цілями об'єднання зазвичай декларуються підтримка християнських цінностей та моралі в законодавчому процесі. Коротше, панове українці: кожному посполитому - персональну капличку на городі.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :