|
Китай стал продавать меньше дронов
23 мая 2026 | 15:01 , ТГК Головнин из Токио
В Китае сокращаются поставки гражданских дронов за границу и возникли трудности с их продажей внутри страны. В первую очередь это связано с проблемами на крупнейшем внешнем рынке в США: американские власти с декабря прошлого года из соображений безопасности ввели запрет на импорт новых беспилотников из КНР. Вторая причина – резкое ужесточение контроля за дронами внутри самого Китая, включая фактический запрет для частных лиц на их использование в Пекине.
Поставки в США в 2026 году уже сократились почти наполовину по сравнению с данными за тот же период прошлого года. В некоторые месяцы падение достигало 60 – 70 процентов. Китайские дилеры пытаются обходить запрет за счет серого экспорта через тот же Гонконг, но это не восполняет потери, считает японская экономическая печать. В самой КНР есть районы свободного использования дронов и зоны, где на это нужно разрешение властей, хотя раньше, говорят, за этим не очень следили. Однако с нынешнего месяца приказано оснащать все дроны устройствами, которые не позволят им подниматься в воздух до тех пор, пока пользователь не зарегистрируется под своим подлинным именем. Требуются также передатчики, отправляющие властям в режиме реального времени данные о местоположении беспилотника, его скорости и высоте полета. Нарушение правил может караться административным арестом на срок до 15 суток. В результате число частных пользователей дронов начало в Китае сокращаться, что, судя по всему, уменьшает и спрос. От продавцов требуют вносить изменения и в выставленные на продажу, и в уже проданные дроны. Это увеличивает накладные расходы и, опять же, сужает рынок. В Пекине с нынешнего месяца из соображений безопасности и для предотвращения терактов вообще запрещена продажа дронов частным лицам, на всей территории города ими нельзя пользоваться без разрешения. Из магазинов дроны начали убирать еще с апреля, сообщают японские очевидцы. В соответствующих отделах теперь вместо беспилотников выставлены велосипеды и прочие другие товары. В то же время китайские власти намерены активно развивать т. н. экономику низкого неба с широким коммерческим использованием дронов – но под контролем, без самодеятельности.
также читайте
[18.05.2026]
[16.05.2026]
[14.05.2026]
[14.05.2026]
[13.05.2026]
|
по теме
Іран та Оман вирішили підзаробити на війні Трампа
22. 05. 2026 | 08:33
Пальне не буде дешевшати, навіть, якщо буде укладена мирна угода США з Іраном найближчим часом.
Трамп скупает акции
20. 05. 2026 | 17:34 , ТГК Головнин из Токио
Президент США Дональд Трамп известен своим интересом к операциям с ценными бумагами и сейчас он прикупил кое -то новенькое – пакет акций американского подразделения одного из крупнейших в Японии операторов сетевых ресторанов суси (они же суши) Kura Sushi на сумму до 5 миллионов долларов. Об этом официально сообщили власти США. В Токио новость стала сенсацией – Трамп вложил деньги в японскую еду!
Генерали кришуапли порносайти
20. 05. 2026 | 11:35
СБУ, ОГП та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі «закрили» високопоставлених поліцейських: керівників кількох обласних управлінь поліції підозрюють у «кришуванні» онлайн-порно.
Американські чтуденти не раді ШІ
19. 05. 2026 | 14:32
Переможений Іран погрожує перерізати інтернет-кабелі світових гігантів
18. 05. 2026 | 13:41
фототема (архивное фото)