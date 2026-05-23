Китай стал продавать меньше дронов 23 мая 2026 | 15:01 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] В Китае сокращаются поставки гражданских дронов за границу и возникли трудности с их продажей внутри страны. В первую очередь это связано с проблемами на крупнейшем внешнем рынке в США: американские власти с декабря прошлого года из соображений безопасности ввели запрет на импорт новых беспилотников из КНР. Вторая причина – резкое ужесточение контроля за дронами внутри самого Китая, включая фактический запрет для частных лиц на их использование в Пекине.

Поставки в США в 2026 году уже сократились почти наполовину по сравнению с данными за тот же период прошлого года. В некоторые месяцы падение достигало 60 – 70 процентов. Китайские дилеры пытаются обходить запрет за счет серого экспорта через тот же Гонконг, но это не восполняет потери, считает японская экономическая печать. В самой КНР есть районы свободного использования дронов и зоны, где на это нужно разрешение властей, хотя раньше, говорят, за этим не очень следили. Однако с нынешнего месяца приказано оснащать все дроны устройствами, которые не позволят им подниматься в воздух до тех пор, пока пользователь не зарегистрируется под своим подлинным именем. Требуются также передатчики, отправляющие властям в режиме реального времени данные о местоположении беспилотника, его скорости и высоте полета. Нарушение правил может караться административным арестом на срок до 15 суток. В результате число частных пользователей дронов начало в Китае сокращаться, что, судя по всему, уменьшает и спрос. От продавцов требуют вносить изменения и в выставленные на продажу, и в уже проданные дроны. Это увеличивает накладные расходы и, опять же, сужает рынок. В Пекине с нынешнего месяца из соображений безопасности и для предотвращения терактов вообще запрещена продажа дронов частным лицам, на всей территории города ими нельзя пользоваться без разрешения. Из магазинов дроны начали убирать еще с апреля, сообщают японские очевидцы. В соответствующих отделах теперь вместо беспилотников выставлены велосипеды и прочие другие товары. В то же время китайские власти намерены активно развивать т. н. экономику низкого неба с широким коммерческим использованием дронов – но под контролем, без самодеятельности.



