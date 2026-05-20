Генерали кришуапли порносайти

20 мая 2026 | 11:35

СБУ, ОГП та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі «закрили» високопоставлених поліцейських: керівників кількох обласних управлінь поліції підозрюють у «кришуванні» онлайн-порно.

Серед затриманих: ▫️ начальник ГУНП в Івано-Франківській області; ▫️ заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області; ▫️ перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; ▫️ заступник начальника ГУНП у Житомирській області; ▫️ водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :