Іран та Оман вирішили підзаробити на війні Трампа
22 мая 2026 | 08:33
Пальне не буде дешевшати, навіть, якщо буде укладена мирна угода США з Іраном найближчим часом.
🇮🇷 Іран вводить плату до $2 млн. за проходження через Ормузьку протоку. 🇴🇲 Про це він домовляється з Оманом. 🛳️ Це може спричинити значні витрати для судноплавних компаній. 💬 «Іран і Оман мають мобілізувати всі свої ресурси для забезпечення безпеки та ефективного управління судноплавством», — заявив посол Ірану у Франції.
Президент США Дональд Трамп известен своим интересом к операциям с ценными бумагами и сейчас он прикупил кое -то новенькое – пакет акций американского подразделения одного из крупнейших в Японии операторов сетевых ресторанов суси (они же суши) Kura Sushi на сумму до 5 миллионов долларов. Об этом официально сообщили власти США. В Токио новость стала сенсацией – Трамп вложил деньги в японскую еду!
СБУ, ОГП та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі «закрили» високопоставлених поліцейських: керівників кількох обласних управлінь поліції підозрюють у «кришуванні» онлайн-порно.
