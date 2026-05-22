ТЕМА

Іран та Оман вирішили підзаробити на війні Трампа

22 мая 2026 | 08:33

Пальне не буде дешевшати, навіть, якщо буде укладена мирна угода США з Іраном найближчим часом.


🇮🇷 Іран вводить плату до $2 млн. за проходження через Ормузьку протоку. 🇴🇲 Про це він домовляється з Оманом. 🛳️ Це може спричинити значні витрати для судноплавних компаній. 💬 «Іран і Оман мають мобілізувати всі свої ресурси для забезпечення безпеки та ефективного управління судноплавством», — заявив посол Ірану у Франції.

