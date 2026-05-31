Трамп утверждает, что он самый умный

31 мая 2026 | 08:51

Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив «идеальные 30 из 30» баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов.

«Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности», - заключил он, отметив, что до него ни один из американских лидеров не проходил через подобные испытания.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :