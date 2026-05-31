ООН - все?..

31 мая 2026 | 13:44

ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации, утверждает Wall Street Journal.

США просрочили выплаты на $4 миллиарда, Китай – на $455 миллионов. Из-за этого ООН упразднила 3 тысячи должностей в секретариате, отключила эскалаторы и проигнорировала "проблемы с облицовкой" в своей штаб-квартире в Нью-Йорке.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :