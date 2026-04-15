Из-за нашего Гордона пострадал питерский панковик

15 апреля 2026 | 14:45

В Петербурге система распознавания лиц приняла вокалиста местной панк-группы за журналиста Дмитрия Гордона

Об этом музыкант группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских сам рассказал в соцсетях, на что обратила внимание «Бумага»: Прикол! Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую, за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают, — написал он. По словам Галяминских, полиция заинтересовалась им, потому что система распознавания лиц узнала в нем украинского «журналиста-террориста» Дмитрия Гордона: И не только система, один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации. В итоге я чуть не опоздал на поезд. 🔹В июле 2024 года Дмитрию Гордону суд в России назначил 14 лет колонии заочно — его признали виновным по статье о «фейках». Поводом для преследования стало видео, в котором Гордон призывает «валить» Путина и Лукашенко, а также другие ролики. В апреле 2022 года Гордона включили в реестр террористов и экстремистов, а в сентябре Минюст объявил его «иноагентом».



