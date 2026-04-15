Из-за нашего Гордона пострадал питерский панковик
15 апреля 2026 | 14:45
В Петербурге система распознавания лиц приняла вокалиста местной панк-группы за журналиста Дмитрия Гордона
Об этом музыкант группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских сам рассказал в соцсетях, на что обратила внимание «Бумага»: Прикол! Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую, за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают, — написал он. По словам Галяминских, полиция заинтересовалась им, потому что система распознавания лиц узнала в нем украинского «журналиста-террориста» Дмитрия Гордона: И не только система, один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации. В итоге я чуть не опоздал на поезд. 🔹В июле 2024 года Дмитрию Гордону суд в России назначил 14 лет колонии заочно — его признали виновным по статье о «фейках». Поводом для преследования стало видео, в котором Гордон призывает «валить» Путина и Лукашенко, а также другие ролики. В апреле 2022 года Гордона включили в реестр террористов и экстремистов, а в сентябре Минюст объявил его «иноагентом».
Теракт в Броварах
14. 04. 2026 | 18:27
Поліція зазначає, що вибух стався у приватному секторі. Підозрюваних вже затримали.
Після війни військовий збір збережеться
14. 04. 2026 | 14:41
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Інформація про це міститься у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
В Австралии судят девочку-криминального маньяка
14. 04. 2026 | 08:44
Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, сообщает портал ABC News.
з життя директора НАБУ Кривоноса
13. 04. 2026 | 17:41
Дружина Кривоноса Галина Польшинська користується авто VOLVO XC90 2025 року випуску вартістю 3,3 млн грн. Власник цього новенького авто - СФГ «Колос» - це фірма, яка належить мамі та сестрі Кривоноса. На фірмі 4 працівники: мама, сестра, племінниця та дружина Кривоноса.
