Иранцы торгуют японским журналистом

07 апреля 2026 | 14:05

Трамп недоволен.

В крутой переплет попал шеф тегеранского бюро японского общественного телевидения Эн-эйч-кей, который более 70 дней провел в наводящей ужас тюрьме Эвин в столице Ирана, где содержат политзаключенных. Он был задержан 20 января на излете жестко подавленных массовых уличных выступлений против властей исламской республики. Судя по всему, был наказан за журналистскую активность и, возможно, за контакты с активистами волнений. После начала ударов США и Израиля по Ирану тюрьма Эвин тоже подверглась бомбардировке – израильтяне, говорят, хотели уничтожить ее охрану и освободить заключенных. По неподтвержденным данным, это частично удалось. Однако японец все же остался в заключении в здании с пробитыми потолками и частично рухнувшими стенами. Все это время, как представляется, Токио вел переговоры о его освобождении, и вот оно произошло – узника тюрьмы Эвин 6 апреля освободили. Но не до конца. Ему запрещено покидать Иран и, как сообщается, журналисту грозит суд по обвинению в нарушении общественного порядка. Прямо перед его выходом из тюрьмы глава МИД Японии Мотэги говорил по телефону со своим иранским коллегой Арагчи – так что речь, похоже, идет о торге, который пока не доведен до конца. И шефу бюро Эн-эйч-кей еще придется побыть в роли товара, цена которого еще окончательно не определена. Дело, кстати, не только в судьбе этого человека – недавно по блокированному Ираном Ормузскому проливу прошли три судна, связанных с японской морской транспортной компанией Mitsui O..S.K Lines – одной из крупнейших в мире. Они были в числе 45 японских танкеров, сухогрузов и контейнеровозов, заблокированных в Персидском заливе, откуда на волю можно попасть только через узенький и легко простреливаемый Ормузский пролив, восточный берег которого полностью контролирует Иран. Очень похоже, что выход из тюрьмы захваченного журналиста и освобождение трех судов – это часть все того же торга между Токио и Тегераном. И, видимо, не случайно президент США Дональд Трамп только что публично высказал недовольство той ролью, которую Япония играет (или не играет) в событиях вокруг Персидского залива. ТГК Головнин из Токио.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :