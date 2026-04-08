Перемирие США с Ираном - заслуга с Китаем

08 апреля 2026 | 10:37

Перемирия США и Ирана достигли благодаря Вэнсу и Китаю, пишет корреспондент Associated Press со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников. По словам Фарнуш Амири, Вашингтон подключил Вэнса к переговорам поздно вечером во вторник, а Китай, в свою очередь, способствовал тому, чтобы Иран принял условия сделки.



