Після війни військовий збір збережеться

14 апреля 2026 | 14:41

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Інформація про це міститься у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від президента України", – говориться у картці законопроєкта.

Закон передбачає, що впродовж трьох років після завершення війни буде діяти підвищена ставка військового збору для фізичних осіб (5%) та для ФОПів. Після цього військовий збір повернеться до рівня 1,5%.

Збір діє з 3 серпня 2014 року для фінансування потреб захисників України від збройної агресії Росії.

У Бюджетному кодексі буде створено окремий спецфонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору.

Нагадаємо, що цей законопроєкт є "маяком" Міжнародного валютного фонду – його ухвалення є вимогою для отримання Україною фінансування.