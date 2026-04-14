Після війни військовий збір збережеться
14 апреля 2026 | 14:41
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Інформація про це міститься у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
"Повернуто з підписом від президента України", – говориться у картці законопроєкта.
Закон передбачає, що впродовж трьох років після завершення війни буде діяти підвищена ставка військового збору для фізичних осіб (5%) та для ФОПів. Після цього військовий збір повернеться до рівня 1,5%.
Збір діє з 3 серпня 2014 року для фінансування потреб захисників України від збройної агресії Росії.
У Бюджетному кодексі буде створено окремий спецфонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору.
Нагадаємо, що цей законопроєкт є "маяком" Міжнародного валютного фонду – його ухвалення є вимогою для отримання Україною фінансування.
[09.04.2026]
[08.04.2026]
[08.04.2026]
[07.04.2026]
по теме
Из-за нашего Гордона пострадал питерский панковик
15. 04. 2026 | 14:45
В Петербурге система распознавания лиц приняла вокалиста местной панк-группы за журналиста Дмитрия Гордона
Теракт в Броварах
14. 04. 2026 | 18:27
Поліція зазначає, що вибух стався у приватному секторі. Підозрюваних вже затримали.
В Австралии судят девочку-криминального маньяка
14. 04. 2026 | 08:44
Суд в Австралии предъявил 109 обвинений 13-летней девочке, сообщает портал ABC News.
з життя директора НАБУ Кривоноса
13. 04. 2026 | 17:41
Дружина Кривоноса Галина Польшинська користується авто VOLVO XC90 2025 року випуску вартістю 3,3 млн грн. Власник цього новенького авто - СФГ «Колос» - це фірма, яка належить мамі та сестрі Кривоноса. На фірмі 4 працівники: мама, сестра, племінниця та дружина Кривоноса.
