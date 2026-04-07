Віце-президент США заявив, що в українських спецслужбах хтось намагався вплинути на вибори 2024 року.

"Нам відомо, що в українських спецслужбах є елементи, які намагалися вплинути на результат виборів в Америці та Угорщині. Це просто в їхньому стилі", - сказав він.

Також Венс стверджує, що перед виборами прихильники України "вели кампанію разом з демократами".

При цьому він підкреслив, що для завершення війни потрібна дипломатія, і звинуватив Європу в тому, що вона "зробила Україну слабкою, а Росію сильною" через своюенергетичну політику.