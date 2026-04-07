Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США та Угорщині
07 апреля 2026 | 16:47
Віце-президент США заявив, що в українських спецслужбах хтось намагався вплинути на вибори 2024 року.
"Нам відомо, що в українських спецслужбах є елементи, які намагалися вплинути на результат виборів в Америці та Угорщині. Це просто в їхньому стилі", - сказав він.
Також Венс стверджує, що перед виборами прихильники України "вели кампанію разом з демократами".
При цьому він підкреслив, що для завершення війни потрібна дипломатія, і звинуватив Європу в тому, що вона "зробила Україну слабкою, а Росію сильною" через своюенергетичну політику.
также читайте
по теме
Перемирие США с Ираном - заслуга с Китаем
08. 04. 2026 | 10:37
Трамп передумав знищувати Іран
08. 04. 2026 | 02:50
Иранцы торгуют японским журналистом
07. 04. 2026 | 14:05
Путін не проти "повторити" ?
03. 04. 2026 | 19:10
❗️Німеччина може стати головною ціллю путіна. рф вже має ресурси для подібних дій — заявив Директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії Еркі Коорт, пише Bild.
ЄС: паливна криза - це надовго
03. 04. 2026 | 10:17
