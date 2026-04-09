Обыски в редакции "Новой газеты" в Москве.

09 апреля 2026 | 15:41

Они связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :