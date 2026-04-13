з життя директора НАБУ Кривоноса

13 апреля 2026 | 17:41

Дружина Кривоноса Галина Польшинська користується авто VOLVO XC90 2025 року випуску вартістю 3,3 млн грн. Власник цього новенького авто - СФГ «Колос» - це фірма, яка належить мамі та сестрі Кривоноса. На фірмі 4 працівники: мама, сестра, племінниця та дружина Кривоноса.

Виручка СФГ «Колос» за 2025р: 4,9 млн грн Тобто вся виручка (не прибуток!) «Колоса» пішла на авто для Кривоноса. Хтось в це повірить?! Нагадаю дружина Кривоноса керувала фірмами Едуарда Самоткала - підозрюваного НАБУ по Енергоатому (справу вже майже розвалили) 16.04.2026 мав відбутися цікавий суд, щодо банку «Контракт» (фактичний власник Едуард Ставицький (Розенберг) міністр януковича, втік в Ізраїль Банк поклали, залоги та гроші вивели, вкладників кинули. Зараз Фонд гарантування вкладів позивається до керівників банку щоб повернути вкрадені 210 млн грн Відповідачем є Олена Польшинська - теща Кривоноса, яка була заступником голови правління банку «Контракт» по фінмоніторингу. Суд перенесли на 27 квітня



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :