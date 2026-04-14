Теракт в Броварах

14 апреля 2026 | 18:27

Поліція зазначає, що вибух стався у приватному секторі. Підозрюваних вже затримали.

Як повідомила журналістка ТК «Київ24», під час теракту у Броварах спрацював вибуховий пристрій із гайками та болтами. Пристрій був схований у чорний пакет. Від його вибуху мешканці налякались — адже було дуже гучно. Стався вибух пізно увечері, тож поліція за вибухотехніки працювали на місці інциденту всю ніч. Пристрій закладений біля паркану житлового будинку, осколки розлетілись на десятки метрів. Нині металевий цільний паркан погнутись, а поруч — вирва, якраз на тому місці, де був пакет з вибухівкою. Володимир, сусід того броварчанина, який постраждав від вибуху, розповів, що дві камери спостереження зафіксували двох чоловіків на авто. Саме вони притягнули ящик, де був телефон. Одного з організаторів теракту вже затримали. За словами Володимира, який дав інтерв’ю телеканалу «Київ», шукають іншого організтора теракту. Чоловік, який постраждав від вибуху -у стабільному стані. На момент вибуху він йшов гуляти з собакою і проходив поруч. Вибух пролунав вчора після 22:00. Поліція надасть додаткові деталі. Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»



