Нефть пошла и подешевела!

17 апреля 2026 | 16:36

Ормузский пролив открыт, заявили в МИД Ирана.

Действует это для всех коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане.

Цены на нефть отреагировали падением на эту новость - баррель Brent опустился в стоимости ниже 90 долларов за баррель впервые с начала марта.