У Григорішина на росії проблеми, в Україні - ні

20 марта 2026 | 08:54

особняк Костянтина Григоришина в центрі Москви виставили на продаж за 3,7 млрд. рублів.

Площа будинку – 1721 м², земельна ділянка – 1139 м² у власності (кадастровий№ 77:01:0001052:118). Особняк у Молочному провулку 5 знаходиться в охоронній зоні культурного шару Земляного міста 16-17 століть. До кремля 5 хвилин пішки Усередині - особистий спа-комплекс: басейн 30х8 метрів, джакузі, хаммам, сауна, купіль і винна кімната Нагадаю, Григоришин екс-олігарх, екс-власник Укрправди (і не тільки власник)), зараз контролює декілька обленерго і величезну кількість нерухомості на кшталт БЦ на Суворова 4/6 (де знаходилась редакція УП). І нічого не конфіскували, не зважаючі на імпотентні санкції донька Григоришина – дружина шурина Андрія Деркача. Сусід Григоришина – екс-міністр оборони рф Сердюков. ТГК Bond news



