Американского генерала опоили в Киеве?

17 марта 2026 | 10:14

РИА-новости клевещет:

Американский генерал напился и потерял секретные документы. Согласно отчету Петагона, генерал Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и оставил их в украинском поезде в Польше на обратном пути. Это произошло потому, что он жестко напивался где-то в Киеве и на встречах присутствовал в неадекватном состоянии. РИА Новости



