|
Похищение судьи сорвалось, она в больнице
16 марта 2026 | 17:59
В Днепре 13 марта около 17.00 неизвестные в балаклавах пытались похитить судью Индустриального районного суда, передает "Відомо".
В результате избиения женщина получила тяжелую травму головы — ее госпитализировали в одну из больниц города.
|
Грабители угрожали полиции, те открыли огонь - одного убили
16. 03. 2026 | 17:54
В Запорожье во время нападения на патрульных полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Один из подозреваемых погиб, а другой был задержан. Об этом сообщили в патрульной полиции Запорожской области.
СБУ подробляє на бурштині
16. 03. 2026 | 17:17
Затримано заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука та заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріку.
Іранський лідер зараз в Москві, - газета «Аль Джаріда»
15. 03. 2026 | 18:30
Аятола Моджтаба Хаменеї був поранений, і його таємно перевезли до росії.
Япония закупит украинские дроны
15. 03. 2026 | 09:46
США подтягивают не шуточный контингент
15. 03. 2026 | 09:43
США направили с японского острова Окинава в зону Персидского залива элитную 31-ю ударную экспедиционную группу постоянной готовности из состава корпуса морской пехоты. Она состоит из 2 – 2,5 тыс. бойцов особой подготовки, специально натасканных на проведение рискованных десантных ударов. В Токио полагают, что отправка этого подразделения может быть еще одним признаком того, что США склоняются по крайней мере к ограниченной сухопутной операции в Иране.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»