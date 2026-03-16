Похищение судьи сорвалось, она в больнице

16 марта 2026 | 17:59

В Днепре 13 марта около 17.00 неизвестные в балаклавах пытались похитить судью Индустриального районного суда, передает "Відомо".


В результате избиения женщина получила тяжелую травму головы — ее госпитализировали в одну из больниц города.

Как отмечают некоторые СМИ, отбить жену смог муж. Ему также досталось.

По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 377 Уголовного кодекса Украины - покушение на незаконное лишение свободы и насилие в отношении судьи.



