Гучні мотоцикли поїдуть воювати

17 марта 2026 | 11:28

Гучні мотоцикли у українців вилучатимуть та передаватимуть ЗСУ, а конфіскацією опікуватиметься ТЦК, - ЗМІ

Достатньо скарги і поліцію від людей, яким "дирчалки" не дають спати. Перші випадки конфіксації вже були на Вінничні та в Одесі



