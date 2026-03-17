1000 шахедів щодня по Україні

В немецком аэропорту Пархим, который принадлежит китайской компании, в украинский самолет Ан-124 грузят вагон метро, изготовленный транспортным отделением канадской корпорации Bombardier для метро в индийском Дели. «Bombardier Transportation» изготовит 424 вагона для метро в столице Индии.