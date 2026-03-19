Трамп обожнює Лукашенка й збирається зустрітись
19 марта 2026 | 18:03
Ми готуємо візит лукашенка до США,
Трамп обожнює його та вважає своїм другом та великим лідером, — посланець президента США Також США оголосили, що сьогодні зняли більшість санкцій з білорусі
