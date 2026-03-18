На россии бездетных женщин пошлют к психологу

18 марта 2026 | 14:01

Россиянок, не планирующих детей, хотят направлять к психологу.

Женщин от 18 до 49 лет, которые на диспансеризации укажут, что не планируют заводить детей, могут направлять на такие консультации. Соответствующая рекомендация есть в новых методических указаниях Минздрава РФ.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :