ТЕМА

На россии бездетных женщин пошлют к психологу

18 марта 2026 | 14:01

Россиянок, не планирующих детей, хотят направлять к психологу.


Женщин от 18 до 49 лет, которые на диспансеризации укажут, что не планируют заводить детей, могут направлять на такие консультации. Соответствующая рекомендация есть в новых методических указаниях Минздрава РФ.

