Іран на ультиматум Трампа пообіцяв повернути весь Блиизький Схід у кам'яний вік

22 марта 2026 | 11:02

❗️У разі ударів по електропідстанціям Ірану Тегеран уразить енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США на Близькому Сході, — пише The Times of Israel з посиланням на іранських військових Весь Близький Схід порине у тотальний блекаут, буде без води та доступу в Інтернет — так Іран відповів на погрози Трампа вдарити по іранським енергообʼєктам. Нагадаємр, сьогодні президент США дав Ірану 48 годин на відкриття Ормурзької протоки



