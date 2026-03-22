ТЕМА

Іран на ультиматум Трампа пообіцяв повернути весь Блиизький Схід у кам'яний вік

22 марта 2026 | 11:02


❗️У разі ударів по електропідстанціям Ірану Тегеран уразить енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США на Близькому Сході, — пише The Times of Israel з посиланням на іранських військових  Весь Близький Схід порине у тотальний блекаут, буде без води та доступу в Інтернет — так Іран відповів на погрози Трампа вдарити по іранським енергообʼєктам. Нагадаємр, сьогодні президент США дав Ірану 48 годин на відкриття Ормурзької протоки

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 