|
Черновецький не бачить війни й вважає українців ідіотами
17 марта 2026 | 14:09
Черновецький стверджує, що нема війни між росією та Україною - просто спецоперація по «прінуждєнію ідіотів» до переговорів.
На відео відео Леоніда Черновецького від 4 березня 2022, де він таке стверджує,минуло 5 років. де кримінальне провадження? Де санкції? Його син Степан мільярдер, найбільший київський забудовник та рантьє. Київські смотрящіє – Столар, Комарницький – це його друзі та партнери. Столар утримує цілу групу проросійських політиків типу Артема Дмитрука, Євг.Шевченко, О.Куницького і свій медіа-холдинг. Рятує майно зрадника Рабиновича. Поклад, агов!
также читайте
[16.03.2026]
[15.03.2026]
[15.03.2026]
[11.03.2026]
|
по теме
Дименційний Трамп продовжує веселити світ
17. 03. 2026 | 11:32
Трамп назвав "нечесним" те, що Іран блокує Ормузьку протоку, тому що "США перемогли у війні"
1000 шахедів щодня по Україні
17. 03. 2026 | 11:30
Гучні мотоцикли поїдуть воювати
17. 03. 2026 | 11:28
Гучні мотоцикли у українців вилучатимуть та передаватимуть ЗСУ, а конфіскацією опікуватиметься ТЦК, - ЗМІ
Американского генерала опоили в Киеве?
17. 03. 2026 | 10:14
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»