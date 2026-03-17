Черновецький не бачить війни й вважає українців ідіотами

17 марта 2026 | 14:09

Черновецький стверджує, що нема війни між росією та Україною - просто спецоперація по «прінуждєнію ідіотів» до переговорів.


На відео відео Леоніда Черновецького від 4 березня 2022, де він таке стверджує,минуло 5 років. де кримінальне провадження? Де санкції? Його син Степан мільярдер, найбільший київський забудовник та рантьє. Київські смотрящіє – Столар, Комарницький – це його друзі та партнери. Столар утримує цілу групу проросійських політиків типу Артема Дмитрука, Євг.Шевченко, О.Куницького і свій медіа-холдинг. Рятує майно зрадника Рабиновича. Поклад, агов!

