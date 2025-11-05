Покровськ - все?..

05 ноября 2025 | 12:50

В Україні побоюються оточення під Покровськом і найбільшої поразки з початку року, - Bild

Українські джерела, з якими поспілкувався BILD, повідомляють про критичну ситуацію під Покровськом і Мирноградом — містами Донецької області, де тривають запеклі бої.

За даними співрозмовників із ЗСУ, російські війська прорвалися в межі Покровська і просуваються до повного оточення українських підрозділів. Офіційно Київ стверджує, що міста «тримаються», а російська армія відступає, проте насправді, за словами українських військових, ситуація виглядає інакше.

«путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація надзвичайно важка. Ми втратили 80 відсотків міста, все ще боремося за 20 відсотків, але й там програємо. Хлопці в Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, вони фактично оточені», — сказав у розмові з BILD високопоставлений офіцер ЗСУ.



Його слова підтверджує і український військовий, який бере участь в обороні Мирнограда, приблизно за 7 кілометрів на схід від Покровська.

«Навіть якби ми отримали наказ на відступ, ми, ймовірно, не вижили б. Найімовірніше, ніхто з нас не дійде до Родинського живим. Краще залишитися на позиції і дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон», — зазначив він.



На тлі боїв всередині України знову розгортається дискусія навколо рішень Володимира Зеленського: багато хто порівнює ситуацію з Бахмутом, коли президент, всупереч порадам генералів, довго не давав наказу на відступ.

«Так, ситуація схожа. Ми героїчно захищаємося, заявляємо, що Росія перебуває в гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо», — сказав у розмові з BILD український дипломат на умовах анонімності.



Прихильники Зеленського вважають, що продовження оборони має й політичні мотиви, оскільки Київ побоюється, що втрата Покровська може сприйматися як символічна поразка у Вашингтоні.