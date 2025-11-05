|
Покровськ - все?..
05 ноября 2025 | 12:50
В Україні побоюються оточення під Покровськом і найбільшої поразки з початку року, - Bild
Українські джерела, з якими поспілкувався BILD, повідомляють про критичну ситуацію під Покровськом і Мирноградом — містами Донецької області, де тривають запеклі бої.
За даними співрозмовників із ЗСУ, російські війська прорвалися в межі Покровська і просуваються до повного оточення українських підрозділів. Офіційно Київ стверджує, що міста «тримаються», а російська армія відступає, проте насправді, за словами українських військових, ситуація виглядає інакше.
«путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація надзвичайно важка. Ми втратили 80 відсотків міста, все ще боремося за 20 відсотків, але й там програємо. Хлопці в Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, вони фактично оточені», — сказав у розмові з BILD високопоставлений офіцер ЗСУ.
«Навіть якби ми отримали наказ на відступ, ми, ймовірно, не вижили б. Найімовірніше, ніхто з нас не дійде до Родинського живим. Краще залишитися на позиції і дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон», — зазначив він.
«Так, ситуація схожа. Ми героїчно захищаємося, заявляємо, що Росія перебуває в гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо», — сказав у розмові з BILD український дипломат на умовах анонімності.
по теме
Насиров с подельником получили реальные сроки
02. 11. 2025 | 08:30
Высший антикоррупционный суд признал экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением в пользу компаний, связанных с бывшим нардепом Александром Онищенко.
Мадяр слідом за Пу пообіцяв росіянам блекаут
02. 11. 2025 | 07:35
Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту.
Задержан тернопольский дебил, рассылавший бомбы через Укрпочту
01. 11. 2025 | 07:40
Правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, которого считают причастным к взрыву 30 октября на «Укрпочте» в Соломенском районе Киева. Об этом в пятницу 31 октября сообщила Нацполиция.
ТРЦ Гулівер в Києві зачинили. Надовго
01. 11. 2025 | 07:36
Торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін у зв’язку з діями з боку колишнього власника, ТОВ «ТРИ О». Про це повідомляє «Ощадбанк».
