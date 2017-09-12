12 сентября 2017 | 15:27 , Артем ФУРМАНЮК

Последние недели лета 2017 года в Украине ознаменовались несколькими знаковыми событиями, незаслуженно оставшимися без внимания широкой общественности. А ведь они прямо указывают на то, что страна погружается в бездну криминального беспредела, о чем автор этих строк предупреждал еще в середине июля. Судя по всему, это лишь начало катастрофы, которая может статься по вине, в первую очередь,политически близорукого населения. Не народа.Криминальные ОПГ, в которые власть за два с половиной года превратила бывшие добровольческие подразделения, всерьез угрожают самому существованию Украины.

Привет лихим 90-м из Харькова

Несколько дней назад результатом разборок двух таких группировок стала массовая перестрелка в Харькове. Врачи в буквальном смысле борются сейчас за жизнь одного из участников кровавого инцидента.

Уже который день словесные баталии вокруг данного события не стихают исключительно в соцсетях, да и то в их самом узком, «праворадикальном» сегменте. Даже несмотря на то, что ЧП произошло ранним вечером, едва ли не в центре бывшей культурной столицы и с применением огнестрельного оружия. То есть пострадать от шальной пули легко мог любой прохожий, возвращавшийся домой в тот четверг 31 августа.

Но хуже всего то, что подробности происшествия усиленно замалчиваются правоохранителями, спешащими отнести инцидент на счет рядовой «хулиганки». Притом что подобное происходит в Харькове уже не первый раз в этом году.

Дело в том, что среди участников перестрелки прозвучало имя одного из виднейших представителей так называемого «Азовского движения» и фаворитов народного депутата Андрея Билецкого — Олега Ширяева. Именно его сейчас обвиняет в провоцировании кровавого столкновения и открытии стрельбы по бывшим побратимам противоположная сторона конфликта в лице одного из экс-идеологов «Азова» Олега Однороженко и других, менее известных участников радикальных движений.

Одно время Олег Ширяев числился командиром роты специального назначения «Восточный корпус», созданной из бойцов-добровольцев и подчиненной МВД Украины. В то же время одноименное общественное движение, участники которого и составили ядро полицейской роты, входит сейчас в состав так называемого Гражданского корпуса полка Нацгвардии «Азов».

Ширяев и Однороженко, как и Андрей Билецкий, — выходцы из харьковского «Патриота Украины». С конца 2000-х члены данной организации не раз становились фигурантами уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, избиениями и покушениями на своих политических оппонентов. Об этом можно почитать здесь. Жестокость и грубая сила чаще всего были главными аргументами «патриотов» в политической борьбе со своими соперниками.

Симптоматично, что и сам Однороженко всего за три недели до перестрелки в Харькове легко мог стать объектом общественного внимания и возмущения. Однако очередное проявление крайней лояльности со стороны правоохранителей к воспитанникам «Азова», который журналисты уже давно окрестили «любимой армией» министра Авакова, уберегло его от скандала.

8 августа текущего года в Запорожье Однороженко избил и покалечил 56-летнего водителя местной маршрутки якобы за отказ последнего бесплатно перевозить участников АТО. У запорожца был сломан нос и полностью перерезаны ножом сухожилия на руке. Но, несмотря на соответствующие заключения врачей, местная полиция не усмотрела оснований для открытия уголовного производства, назвав серьезные травмы у пострадавшего легкими телесными повреждениями.

Интересно, что в свое время харьковские журналисты неоднократно уличали местных праворадикалов, прятавшихся за патриотической ширмой, в тесном сотрудничестве с властями. По сути, на днях это подтвердил сам Однороженко. Кровавый конфликт 31 августа в Харькове закономерно вылился в обличение всей предыдущей «политической» деятельности Ширяева параллельно с выносом остальной подноготной «Патриота Украины» и «Азова» на публику в Facebook. В частности, Однороженко обвинил своего бывшего соратника в работе на «оплотовского» Жилина во времена Януковича, сотрудничестве со спецслужбами, а также трусости, проявленной при освобождении Широкино от оккупантов. Досталось также покровителю Ширяева Билецкому.

В памяти тотчас всплывают события двухлетней давности. Тогда, в сентябре, в том числе и по доносу Ширяева был арестован комбат милицейского батальона «Слобожанщина» Андрей Янголенко. Командир «Восточного корпуса» заявил, что его коллега якобы готовил покушение на убийство главы МВД Авакова, а также целый ряд других влиятельных персон. Время доказало всю несостоятельность обвинений Ширяева: Янголенко давно на свободе (залог за него вносил сам Аваков), через суд восстанавливается на прежнем месте работы, а само уголовное производство не имеет внятной судебной перспективы.

Показательно также, что в феврале 2017-го «Восточный корпус» вместе с Ширяевым уже участвовали в инциденте, аналогичном недавнему августовскому. Также в одном из районов Харькова, но с той лишь разницей, что в тот раз перестрелка подчиненных Ширяева возникла с бойцами «Донбасса», а тяжело раненым тогда оказался представитель «Восточного корпуса». ЧП наделало большого шума, а правоохранители клялись расследовать кровавый эпизод, наказать всех виновных и публично отчитаться о результатах. Обещанного ждем уже два года.

Также нет известий и о ходе расследования убийства студента в Мариуполебойцами Нацгвардии из «Азова», о котором не так давно писал «Ракурс». Наверное, единственной адекватной реакцией на последние «подвиги» бойцов-азовцев в прифронтовой зоне стало недавнее увольнение командира отдельного отряда специального назначения (в простонародье «полк») «Азов» военной части 3057, известного под позывным Моссэ, и начальника штаба под псевдо Борисфен. Да и то, рядовым азовцам их увольнение подали под маркой ухода по собственному желанию. Вакантные должности тут же заняли люди из ближайшего окружения бывших командиров — радикалы из числа бывших футбольных ультрас Рэдис и Бугай соответственно.

Когда добыча и охотник меняются местами

Чем в ближайшем будущем может обернуться для самих силовиков подобное попустительство в отношении азовцев, можно говорить уже сегодня. В середине августа текущего года в СМИ промелькнуло сообщение о том, что в Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ. Соответствующую информацию журналисты почерпнули из реестра судебных решений. В определении суда говорилось о том, что была создана террористическая группа для запугивания сотрудников СБУ взрывами, поджогами и нападениями. Участники группы якобы также пытались отследить сотрудников центрального аппарата СБ, используя детализацию их телефонных соединений.

В тексте новости упоминается еще об одном эпизоде данного уголовного производства, а именно о задержании в октябре прошлого года нескольких вооруженных лиц с удостоверениями сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий на черном BMW X5.

Впрочем, что касается последнего случая, то собственные источники автора данных строк сообщают, что информация о готовящемся покушении на тот момент не подтвердилась. По их утверждению, все оказалось гораздо банальней.

23 октября 2016 года один из генералов СБУ из числа заместителей Василия Грицака, живущий по соседству с народным депутатом Билецким, обратил внимание на нескольких подозрительных лиц у своего дома, которых и приказал проверить своим подчиненным. В результате бойцы «Альфы» произвели захват, а задержанными оказались сотрудники личной охраны Билецкого Артур Милевский (Док), Павел Тарануха (Хонор), Сергей Линник (Прирожденный). Все были вооружены. Причем если первые двое формально числились сотрудниками ГСО и имели право на ношение оружия, то Линник был лицом гражданским. Более того, изъятое у всех троих оружие не соответствовало тому, которое значилось в удостоверениях (одна единица числилась за ГУ НП в Одесской области, вторая — за той самой в/ч 3057 НГУ), а один ствол оказался вообще «левым».

Как выяснилось позднее, носить оружие подобным образом своим подчиненным приказал тогдашний начальник охраны Билецкого Сергей Тамарин (Собер), числившийся на тот момент в составе «Азова», чтобы если что вдруг, то правоохранители концов не могли сыскать. К слову, сегодня, после перехода на политическую стезю Олега Ширяева, должность командира полицейской роты «Восточный корпус» формально занимает именно Тамарин.

Данные журналистов о том, что черный BMW принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса», а патроны для стволов — Отделу полиции охраны объектов стратегического значения, полностью соответствует действительности. Более того, они в очередной раз подтверждают ранее опубликованную автором этих строк информацию о тесной связи «Азова» и Авакова с влиятельными «донецкими» в лице Таруты и Ахметова. Как упоминалось, Отдел охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны при МВД Украины, занимающийся охраной фабрик-заводов Рината Ахметова и руководимый бывшим азовцем, неофашистом из России Сергеем Коротких (он же Боцман, он же Малюта), является по своей сути коммерческим предприятием под «крышей» МВД.

Не возьмусь утверждать, имеют ли все эти события отношение к возможной подготовке покушений на руководство украинских спецслужб. Пусть даже авторы вышеуказанной новости прозрачно намекают на связь данных эпизодов с убийствами Максима Шаповала, Александра Хараберюша и Юрия Возного. Ведь в свете последних заявлений полностью подконтрольных Авакову Евгения Дейдея и Вячеслава Аброськина, угрожавших «забить битами» народного депутата Игоря Луценко, и Ильи Кивы, пообещавшего расстрелять на месте любого едущего встречать на границу Михаила Саакашвили, в том числе и видных политиков, в этом нет необходимости.

И без того понятно, что криминальные ОПГ, в которые власть за два с половиной года превратила бывшие добровольческие подразделения, всерьез угрожают самому существованию Украины.

10 сентября и отсчет времени

На днях Саакашвили прямо заявил о том, что на 10 сентября ему готовятся устроить «теплый» прием на границе именно бойцы «Азова». О том же сообщили в сети и некоторые известные блогеры. Пресс-служба полка «Азов», правда, тут же поспешила опровергнуть данную информацию. Однако инсайдерские источники сообщают, что 10 сентября Саакашвили и сочувствующих действительно должны встречать азовцы, но только те, которые из Гражданского корпуса.

В свете того, что в Краковец собираются в том числе и титушки-камуфляжники Семена Семенченко, а также множество действительных боевых бойцов и офицеров, на таможне действительно может оказаться очень жарко.

Вполне возможно, что это будет очень на руку Арсену Авакову и его ближайшему окружению, которые, по заявлениям многих политиков и экспертов, заинтересованы в вооруженном перевороте и захвате власти в стране.

Напомню, что в свое время о подобном развитии событий заявлял народный депутат Владимир Парасюк, называвший главной опорой министра МВД в этом деле именно «Азов». Последним о соответствующих сценариях 30 июня текущего года сообщил Сергей Лещенко. Причем в числе наиболее верных помощников Авакова народный депутат назвал Илью Киву, Евгения Дейдея, Зоряна Шкиряка и Антона Геращенко.

Так или иначе, но репетиции силовых захватов административных зданий и властных учреждений, о которых автор этих строк, со ссылкой на собственные источники, предупреждал еще в ноябре 2016-го, уже имели место весной текущего года. Я говорю о блокировании людьми в камуфляже трибуны Верховной Рады с подачи нардепов от «Народного фронта» в марте, а также о захвате радикалами из «Национального корпуса» и ГК «Азов» Львовского облсовета 30 мая, осуществленном при полном попустительстве со стороны работников полиции.

Впервые о сценариях захвата власти группировкой Авакова и Турчинова, крайне недовольных тем, как в борьбе за высший пост в государстве их обошел Порошенко, осведомленные источники, заслуживающие доверия, сообщали еще осенью 2014 года. Характерно, что в те дни на сайте «Хвиля», близком Антону Геращенко, вышла объемная статья с перечислением всех ужасов, которые ждут Украину в ближайшем будущем в связи с огромным количеством оружия и воевавших людей в стране. Очень убедительная статья, но наиболее интересны ее выводы:

Лучшее, что могут сделать не облеченные авторитетом и властью украинцы — денно и нощно молиться о том, чтобы в глубине неповоротливой и громоздкой государственной машины вызревал заговор. Важно, чтобы заговорщики своевременно воспользовались грядущей волной народного гнева, а после этого расправились с «народними месниками» с целью цивилизованно провести реформы сверху. Если же заговора нет (а о том, есть он или нет, мы узнаем только в кульминационный момент), Украине конец — она будет стерта с политической карты мира благими намерениями ура-патриотов, «нассливальщиков» и любителей «АТО в Раде». Ни одна революция без заговора не совершается, иначе это просто бунт черни.

В похожем ключе выдержана и статья под названием «Огонь по штабам!»: революция сверху с расчетом на хаос снизу», опубликованная на другом ресурсе, подконтрольном группировке Турчинова и Авакова, уже в 2016 году. В ней те самые «народные мстители» сравниваются уже с хунвейбинами и цзаофанями, которые помогли Мао достичь всей полноты власти, за что вскоре были им же и зачищены.

Ну чем не судьба, уготованная сегодняшним азовцам и представителям других радикальных течений, которые даже не понимают, что их могут использовать в качестве пушечного мяса? И не на сей ли счет отнести скандальный законопроект №6556, который сегодня так бурно обсуждается в уанете?..

Хотелось бы сказать в заключение, что время покажет. Но я уверен, что у всех нас уже почти не осталось этого самого времени для предотвращения грядущей катастрофы. Похоже, что наблюдать за происходящим с попкорном в руках на этот раз не удастся никому. Разве только из эмиграции...

"Ракурс"