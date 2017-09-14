Итоги акции протеста автомобилистов на еврономерах: разгон и полное закрытие границы

В результате стычки между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и правоохранителями под ВР есть задержанные и травмированные. Об этом "112 Украина" сообщил один из организаторов акции Олег Ярошевич.



"Есть и пострадавшие, и задержанные. Со стороны полиции нет пострадавших. С нашей стороны задержаны несколько участников акции, есть несколько разбитых голов", - сказал он.



Но в комментариях народных депутатов уже стала звучать другая риторика. Так, в эфире "112 Украина" представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.сообщила, что в Украине планируют разработать законопроект, запрещающий незаконный ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией и номерами.



"Мы в ближайшее время закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", – отметила Луценко.



По ее словам, будет наработан компромиссный вариант, включающий в себя штрафы и санкции.



"Сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей", – резюмировала Луценко.



Таким образом, акция протеста автомобилистов на еврономерах или как ее еще называюли "евробляхоМайданом", закончилась полным фиаско. Активистов выслушали, дали побастовать и предложили по-хорошему отправляться по домам. Требования протестующих, обещали изучить.



Единственным достижением стало подписание меморандума о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. По словам самой Южаниной, в меморандуме есть обязательства, как со стороны митингующих, так и со стороны государства.



"Мы пообещали, что в ближайшее время, на следующей пленарной неделе рассмотрим законопроект, примем его. Он бы включал в себя следующий раздел: фундаментальное закрытие границ для авто, которые незаконно используют режим временного ввоза или режим транзита", - сообщила нардеп.

,br> Южанина сообщила, что вторая часть меморандума касается обещания наработки законопроекта, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы встать на учет, были растаможены с уплатой всех таможенных платежей, которые установлены государством.



"Эти таможенные платежи должны быть по пониженной ставке, той ставке, которая действует для авто не ранее 2010 года", - заявила Южанина. Кроме того, она уточнила, меморандум будет касаться автомобилей не позднее 2000 года выпуска.



"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила нардеп, добавив, что ставки акцизного сбора будут установлены в евро, в зависимости от объема двигателя.



Еще одним достижением можно считать мараторий на преследование для тех, кто уже ввез такие авто. По словам Южаниной, меморандум предусматривает, что с момента закрытия границ для новых автомобилей, государство освобождает от ответственности лиц за нарушение таможенных правил. Что это значит и как будет действовать на практике? - пока не понятно, поскольку меморандум - это не закон. А закона на эту тему еще нет.



Но уже 8 сентября участники акций протеста опровергли все договоренности. Представители "АвтоЕвроСила",общественного движения владельцев авто с иностранной, опровергли заявление Нины Южаниной,главы парламентского комитета по налогам и таможенной политике о том, что подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом они сообщили на своей официальной странице в Facebook. Автоконсалтинг