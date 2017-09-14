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Итоги акции протеста автомобилистов на еврономерах: разгон и полное закрытие границы
14 сентября 2017 | 09:29
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Акция протеста автомобилистов на авто с еврономерами под Верховной Радой 7 сентября завершилась фиаско. Власти жестко отреагировали на попытки зажечь шины перед Парламентом. Как только активисты (по другой версии это были провакаторы) попытались зажечь покрышки - начались активные действия со стороны силовиков. Активистов аккуратно оттеснили, а с трибуны им предложили ехать по домам.
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